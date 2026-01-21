Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители пловца Свечникова сдали ДНК для опознания тела, найденного в Босфоре

Родители пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова сдали образцы ДНК для опознания тела, обнаруженного в Босфоре. Об этом сообщила РИА «Новости» мать спортсмена Галина Свечникова.

«Мы приехали сегодня сюда с отцом Николая и сдали мазок для ДНК-теста. Сказали ждать результатов: сегодня они готовы не будут, они будут готовы только завтра к утру», — приводит её слова агентство.

Напомним, Николай Свечников пропал в августе 2025 года, когда принимал участие в соревнованиях по заплыву через Босфор. Спортсмен должен был проплыть дистанцию порядка 6,5 километров, однако исчез из виду спустя примерно 500−600 метров после старта. Поиски тела продолжались с тех самых пор. 20 января появились сообщения, что тело спортсмена могли найти при очистке дна.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.