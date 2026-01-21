Родители пловца Свечникова сдали ДНК для опознания тела, найденного в Босфоре

Напомним, Николай Свечников пропал в августе 2025 года, когда принимал участие в соревнованиях по заплыву через Босфор. Спортсмен должен был проплыть дистанцию порядка 6,5 километров, однако исчез из виду спустя примерно 500−600 метров после старта. Поиски тела продолжались с тех самых пор. 20 января появились сообщения, что тело спортсмена могли найти при очистке дна.