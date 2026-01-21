Поиск провалившихся под лёд детей в Брянске расширили до 2 тыс. кв. м

Ранее Life.ru сообщал, что в Самарской области после 36 дней поисков родственники нашли и достали из-подо льда тела супругов Елены и Михаила Ковалёвых, которые 12 декабря утонули на озере Городковском после переворачивания лодки. Тела находились на расстоянии 30 метров друг от друга. Лодка Ковалёвых перевернулась, и супруги не смогли выбраться из воды.