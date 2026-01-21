Поиск провалившихся под лёд детей в Брянске расширили до 2 тыс. кв. м

«Благодаря такому массовому участию спасателей акваторию поиска удалось существенно расширить», — сообщили в пресс-службе городской администрации. К настоящему моменту во льду уже пробурено более 500 лунок для погружений.
Поиски продолжаются силами спасателей МЧС, водолазов и добровольцев поискового отряда «Лиза Алерт». Работы будут вестись до темноты и возобновятся утром следующего дня.
Напомним, в Брянске двое детей провалились под лёд, катаясь на «ватрушках».
Ранее Life.ru сообщал, что в Самарской области после 36 дней поисков родственники нашли и достали из-подо льда тела супругов Елены и Михаила Ковалёвых, которые 12 декабря утонули на озере Городковском после переворачивания лодки. Тела находились на расстоянии 30 метров друг от друга. Лодка Ковалёвых перевернулась, и супруги не смогли выбраться из воды.
