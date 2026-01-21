В Краснодаре избили тракториста за попытку засыпать горку, где катались дети

18 ноября в Белгороде после конфликта в родительском чате подрались двое мужчин, вооруженных топором и битой. Причиной конфликта стало оскорбление, которое один из детей адресовал другому. Мать оскорбленного ребенка пригласила отца обидчика на встречу и отправила на нее своего знакомого для разборок.