В Краснодаре избили тракториста за попытку засыпать горку, где катались дети

Жители Краснодара разбили лицо трактористу, пытавшегося засыпать большую снежно-песочную дюну, которую дети превратили в горку. Об этом в среду, 21 января, сообщил Mash.
По данным журналистов, строители приехали на горку с целью уничтожить ее со ссылкой на указ руководства.
— Прямо в момент (катания на горке — прим. «ВМ») трактор с песком начал засыпать горку — в ходе работ машина чуть не раздавила ребёнка, — говорится в публикации.
После этого родители катавшихся детей залезли в кабину трактора и разбили водителю лицо, передает Telegram-канал.
