Карантин по бешенству в Башкирии снят после почти двух месяцев ограничений

В деревне Учалинского района Башкирии официально отменили карантин из-за бешенства.

Источник: Комсомольская правда

В Учалинском районе Башкирии сняли карантин по бешенству, который действовал в деревне Ильтебаново. Соответствующее распоряжение подписал глава республики.

Ограничительные меры были введены там 18 ноября прошлого года после того, как в личном хозяйстве одного из местных жителей были зафиксированы случаи опасного заболевания.

Как сообщают ветеринарные службы, на время карантина в селе действовал ряд специальных правил. Главными из них были строгий запрет на вывоз любых животных за пределы населенного пункта и на ввоз новых. Эти меры были направлены на то, чтобы остановить возможное распространение вируса.

