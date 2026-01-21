Карантин по бешенству в Башкирии снят после почти двух месяцев ограничений

Как сообщают ветеринарные службы, на время карантина в селе действовал ряд специальных правил. Главными из них были строгий запрет на вывоз любых животных за пределы населенного пункта и на ввоз новых. Эти меры были направлены на то, чтобы остановить возможное распространение вируса.