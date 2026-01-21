На Украине вспыхнули протесты из-за отсутствия света

Люди вышли на акцию протеста к зданию горсовета.
В Хмельницком на западе Украины у здания городского совета проходит крупная протестная акция, вызванная длительным отсутствием электроснабжения. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Массовая акция протеста из-за отсутствия света проходит в Хмельницком возле здания горсовета», — говорится в сообщении. Его опубликовал telegram-канал «Политика страны».
В публикации утверждается, что в центр города к зданию горсовета вышли несколько десятков участников акции, перекрыв движение транспорта. Между ними и сотрудниками полиции периодически возникают столкновения.
На энергосистеме Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Во всех областях страны ежедневно фиксируются продолжительные отключения электроэнергии. Вследствие этого часть супермаркетов, кафе и ресторанов временно прекращает работу, а школы либо продлевают каникулы, либо переходят на дистанционный формат обучения.
Несколько дней назад министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не осталось ни одной электростанции, не подвергшейся повреждениям, а имеющихся запасов топлива хватит приблизительно на 20 дней. Президент Украины Владимир Зеленский также ранее предупреждал о скором введении режима чрезвычайной ситуации в стране.