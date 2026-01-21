На Украине вспыхнули протесты из-за отсутствия света

Несколько дней назад министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не осталось ни одной электростанции, не подвергшейся повреждениям, а имеющихся запасов топлива хватит приблизительно на 20 дней. Президент Украины Владимир Зеленский также ранее предупреждал о скором введении режима чрезвычайной ситуации в стране.