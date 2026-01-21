Ричмонд
Трамп высказался о вражде между Путиным и Зеленским

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что урегулированию конфликта на Украине мешают враждебные отношения Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом Трамп сказал на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Между Зеленским и президентом Путиным существует огромная вражда. Это нехорошо. Это плохо для урегулирования», — заявил Трамп во время выступления на форуме. Трансляция велась на официальном сайте мероприятия.

В ходе прямой линии 19 декабря Путин отметил, что Россия пока не видит готовности к переговорам по разрешению украинского вопроса. Но Москва сохраняет приверженность переговорам и хочет завершить конфликт мирным путем. Президент также высказался о первопричинах конфликта, напомнив об обмане по Минским соглашениям. Он отметил, что Киев не дал людям спокойно жить, отбросив все соглашения. В настоящий момент проходит прямая линия с Владимиром Путиным.

