Гладков: В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса

Несколько дней назад в селе Нечаевка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона погибла женщина. Еще один мужчина получил осколочное ранение бедра и термический ожог правой кисти, после чего обратился за помощью к медикам, но госпитализацию отказался проходить.