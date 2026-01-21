Гладков: В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса

В Белгороде на улице Губкина была найдена воронка от боеприпаса. Об этом в среду, 21 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших и погибших нет, однако жильцов соседних домов эвакуируют в безопасное место. Оперативные и городские службы проводят обход квартир и организуют эвакуацию горожан.
— ЧП в Белгороде… На месте происшествия работают все экстренные службы, — говорится в публикации.
Несколько дней назад в селе Нечаевка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона погибла женщина. Еще один мужчина получил осколочное ранение бедра и термический ожог правой кисти, после чего обратился за помощью к медикам, но госпитализацию отказался проходить.