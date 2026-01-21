Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса

В Белгороде на улице Губкина была найдена воронка от боеприпаса. Об этом в среду, 21 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде на улице Губкина была найдена воронка от боеприпаса. Об этом в среду, 21 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавших и погибших нет, однако жильцов соседних домов эвакуируют в безопасное место. Оперативные и городские службы проводят обход квартир и организуют эвакуацию горожан.

— ЧП в Белгороде… На месте происшествия работают все экстренные службы, — говорится в публикации.

Несколько дней назад в селе Нечаевка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона погибла женщина. Еще один мужчина получил осколочное ранение бедра и термический ожог правой кисти, после чего обратился за помощью к медикам, но госпитализацию отказался проходить.