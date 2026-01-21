Трамп заявил, что Россия и Украина «дошли до точки»: главное об СВО 21 января

Большое количество жалоб от пострадавших на приграничных территориях России в результате обстрелов ВСУ каждый день поступает в аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Например, только в Белгородской области с начала года погибли 10 человек, еще 52 были ранены. Местные омбудсмены работают с такими обращениями и стараются, чтобы зафиксирован был каждый факт.