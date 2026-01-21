Трамп заявил, что Россия и Украина «дошли до точки»: главное об СВО 21 января

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Долинка, Комсомольское, Терсянка, Благодатное, Чаривное, Горькое и других.
Конфликт на Украине не приведет к третьей мировой войне, заявил президент США Дональд Трамп. Он убежден, что урегулирование произойдет в максимально «разумные сроки». Однако западные страны продолжают оказывать поддержку киевскому режиму. Теперь поставки не такие массовые, однако они позволяют тестировать НАТО боевую технику в реальных условиях. Киевскому режиму настолько не хватает боевиков, что воевать приходится инвалидам.
Тем временем российский военный со своей собакой обезвредили сотни вражеских взрывчаток. Также ВС РФ атаковали пункты временной дислокации формирований противника и иностранных наемников в 144 районах. Главное об СВО на 21 января — в материале URA.RU.
Трамп высказался о третьей мировой войне.
По словам Трампа, украинский конфликт завершится «в разумные сроки».
Украинский конфликт сейчас не ведет к третьей мировой войне. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп выразил уверенность, что урегулирование конфликта состоится в «разумно короткий срок». Он подчеркнул, что стороны «дошли до точки», при которой могут заключить сделку. Кроме того, американский президент добавил, что разрешением конфликта должна заниматься ООН, а не США.
Запад испытывает оружие на Украине.
В январе несколько стран объявили о передачи вооружений Украине. Эти поставки не такие массовые, однако они позволяют НАТО тестировать боевую технику. Например, немецкий оборонный концерн Rheinmetall предоставит тяжелую боевую машину нового поколения KF41 Lynx. Контракт подписали в декабре — на партию из пяти БМП. В январе в зоне СВО также заметили зенитный ракетный комплекс малой дальности Tempest, представленный на международной выставке AUSA в Вашингтоне прошлой осенью, пишет РИА Новости.
В приграничье массово жалуются на преступления ВСУ.
ВСУ неоднократно совершали теракты в отношении мирных жителей.
Большое количество жалоб от пострадавших на приграничных территориях России в результате обстрелов ВСУ каждый день поступает в аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Например, только в Белгородской области с начала года погибли 10 человек, еще 52 были ранены. Местные омбудсмены работают с такими обращениями и стараются, чтобы зафиксирован был каждый факт.
«Продолжаются обстрелы [со стороны ВСУ] приграничных территорий РФ. Каждый день мы получаем огромное количество обращений от людей, пострадавших от этих зверств», — сказала Москалькова на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Зверства и военные преступления киевского режима в Красноармейске (Покровске)» в МИА «Россия сегодня», пишет ТАСС.
ВС РФ поразили пункты дислокации иностранных наемников.
За прошедшие сутки российские военные поразили склад хранения барражирующих боеприпасов, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Поразить цели удалось с помощью ударных дронов, и артиллерии.
Кроме того, по данным военного ведомства, российские войска нанесли поражение формированиям бригады специального назначения «Азов» (запрещена в РФ и признана экстремистской). «Нанесли поражение формированиям бригады спецназначения “Азов”, — говорится в сообщении.
Российский военный с собакой обезвредили сотни взрывчаток.
Российский военный и его собака обезвредили сотни взрывчаток киевского режима (архивное фото).
Инженер-доброволец с позывным «Маугли» из 45-й гвардейской отдельной инженерной бригады и его собака Лукреция обнаружили и обезвредили сотни взрывных устройств в зоне СВО.
«Свой путь “Маугли” и Лукреция начали в гражданской жизни. Они осуществляли поиск взрывчатых веществ в аэропортах. Сегодня их навыки направлены на спасение жизней военнослужащих и мирных граждан», — рассказали в Минобороны РФ.
Киев приказал брать на фронт инвалидов.
Власть на Украине приказала брать на фронт даже инвалидов. Об этом рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Роман Юрченко. По его словам, из-за этого ему аннулировали вторую группу инвалидности.
«Правительство Украины с меня онкологию сняло. Сказали: “Иди умирай”. Сняли группу инвалидности с онкологией. Пришел от (Владимира) Зеленского приказ у всех инвалидность снять. Не хватает людей на фронте. И мне сказали, что я жив здоров», — рассказал мужчина.
Кадыров показал кадры ликвидации ВСУ в Константиновке.
В окрестностях населенного пункта Константиновка бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» Минобороны РФ в ходе разведки зафиксировали перемещение военнослужащих противника. Об этом рассказал в своем telegram-каналае глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Современные средства мониторинга вновь подтвердили свою полезность. Обстановка отслеживалась в режиме реального времени, а корректировки вносились быстрее, чем противник успевал понять, что именно пошло не так», — написал Кадыров.