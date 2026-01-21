Ричмонд
При разборе завалов на месте удара ВСУ по Адыгее нашли погибшего

Генетические экспертизы помогут установить количество жертв удара ВСУ по Адыгее.

Источник: Комсомольская правда

При разборе завалов после удара беспилотника по аулу Новая Адыгея были найдены фрагменты человеческого тела. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в телеграм-канале.

«К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты погибшего», — написал глава республики.

Кумлимов уточнил, что следователи начали специальные генетические экспертизы для установления принадлежности останков и точного количества погибших. Глава Адыгеи выразил соболезнования.

Ранее KP.RU писал, что количество пострадавших при атаке на дом в Адыгее возросло до 13 человек. Кумлимов добавил, что двое из них находятся в реанимации, состояние стабильно. Он отметил, что медицинская помощь пострадавшим находится на особом контроле.