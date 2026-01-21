При разборе завалов на месте удара ВСУ по Адыгее нашли погибшего

Ранее KP.RU писал, что количество пострадавших при атаке на дом в Адыгее возросло до 13 человек. Кумлимов добавил, что двое из них находятся в реанимации, состояние стабильно. Он отметил, что медицинская помощь пострадавшим находится на особом контроле.