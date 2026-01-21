При разборе завалов на месте удара ВСУ по Адыгее нашли погибшего

При разборе завалов после удара беспилотника по аулу Новая Адыгея были найдены фрагменты человеческого тела. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в телеграм-канале.
«К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты погибшего», — написал глава республики.
Кумлимов уточнил, что следователи начали специальные генетические экспертизы для установления принадлежности останков и точного количества погибших. Глава Адыгеи выразил соболезнования.
Ранее KP.RU писал, что количество пострадавших при атаке на дом в Адыгее возросло до 13 человек. Кумлимов добавил, что двое из них находятся в реанимации, состояние стабильно. Он отметил, что медицинская помощь пострадавшим находится на особом контроле.