В Москве вынесли приговор террористу Ахмаджону Курбонову*, убившему генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта Илью Поликарпова. Курбонов* получил пожизненный срок, а трое его пособников — Батухан Точиев*, Рамазан Падиев* и Роберт Сафарян* — 18, 22 и 25 лет соответственно.
Кириллов, возглавлявший войска РХБЗ с 2017 года, долго и успешно разоблачал и исследовал западные биолаборатории на Украине и преступления неонацистов. Его доклады вызвали резонанс на Западе.
В 2024 году Курбонов*, выполняя указания СБУ, взорвал самодельную бомбу у дома генерала, транслируя теракт в реальном времени. Кириллов и Поликарпов погибли.
Ранее KP.RU сообщил, что еще в 2024 году в Совете Федерации пообещали строжайшую кару всем участникам убийства генерала Игоря Кириллова.
* — физлица, признанные террористами и экстремистами в России.