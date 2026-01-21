В Башкирии разыскивают отца, задолжавшего алиментов на полмиллиона рублей

Служба судебных приставов Башкирии объявила в федеральный розыск 38-летнего Тимура Гайсина. Мужчина скрывается, накопив огромный долг по алиментам в пользу своего несовершеннолетнего ребенка.
По данным ведомства, сумма невыплаченных средств превысила 500 тысяч рублей. Ранее приставы уже принимали против должника все предусмотренные законом меры, включая запрет на выезд за границу. Однако он продолжает уклоняться от выполнения своих обязательств.
Сейчас правоохранители просят помощи у граждан. Людей, у которых есть какая-либо информация о текущем местонахождении Тимура Гайсина, просят немедленно сообщить об этом по телефонам дежурной части: 8 (904) 906 34 21 или 8 (347) 273−56−40.
