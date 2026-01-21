Захарова дала совет Дании и Канаде на фоне угроз США

«Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США?», — написала Захарова. В своем telegram-канале дипломат напомнила, что НАТО было учреждено в 1949 году путем подписания Североатлантического договора. Захарова процитировала первую статью документа, в которой подчеркивается, что государства — участники альянса обязуются урегулировать международные споры мирными средствами и воздерживаться от применения силы или угрозы силой в соответствии с целями и принципами Устава ООН.