Захарова дала совет Дании и Канаде на фоне угроз США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии, поставила вопрос о том, намерены ли Дания и Канада обращаться за поддержкой к НАТО в связи с потенциальной угрозой их суверенитету. Об этом она написала в своем teleram-канале.

Захарова напомнила, что эти две страны вместе с США являются «породителями» альянса.

«Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США?», — написала Захарова. В своем telegram-канале дипломат напомнила, что НАТО было учреждено в 1949 году путем подписания Североатлантического договора. Захарова процитировала первую статью документа, в которой подчеркивается, что государства — участники альянса обязуются урегулировать международные споры мирными средствами и воздерживаться от применения силы или угрозы силой в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Трамп заявил 21 января, что намерен провести переговоры о присоединении Гренландии и не хочет это делать силовым путем. Как объяснили эксперты URA.RU, президент США хочет заполучить арктический остров, потому что боится российских технологий, которые не дают им расширить свои позиции на Северном полюсе.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше