Захарова дала совет Дании и Канаде на фоне угроз США

Захарова напомнила, что эти две страны вместе с США являются «породителями» альянса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии, поставила вопрос о том, намерены ли Дания и Канада обращаться за поддержкой к НАТО в связи с потенциальной угрозой их суверенитету. Об этом она написала в своем teleram-канале.
«Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США?», — написала Захарова. В своем telegram-канале дипломат напомнила, что НАТО было учреждено в 1949 году путем подписания Североатлантического договора. Захарова процитировала первую статью документа, в которой подчеркивается, что государства — участники альянса обязуются урегулировать международные споры мирными средствами и воздерживаться от применения силы или угрозы силой в соответствии с целями и принципами Устава ООН.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Трамп заявил 21 января, что намерен провести переговоры о присоединении Гренландии и не хочет это делать силовым путем. Как объяснили эксперты URA.RU, президент США хочет заполучить арктический остров, потому что боится российских технологий, которые не дают им расширить свои позиции на Северном полюсе.