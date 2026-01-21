Под Челябинском в страшной аварии погиб 17-летний подросток

В результате аварии пассажир Toyota, подросток 2008 года рождения, скончался на месте.
На автомобильной дороге Челябинск — Троицк — граница Республики Казахстан произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого погиб 17-летний пассажир Toyota, еще три человека получили травмы. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Челябинской области.
«Сегодня около 18:15 на 44-м километре указанной автодороги водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, при выполнении разворота из крайней правой полосы допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Lada Vesta под управлением мужчины 1971 года рождения. В результате аварии пассажир автомобиля Toyota, подросток 2008 года рождения, скончался на месте. Водитель иномарки, а также водитель и пассажир автомобиля “Lada” получили травмы и были госпитализированы», — отмечает пресс-служба ведомства.
Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что ни водитель, ни пассажир Toyota Carinaв момент поездки не были пристегнуты ремнями безопасности. Дополнительно выяснилось, что водитель автомобиля никогда не получал водительского удостоверения. По информации правоохранительных органов, в 2020 году данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию или имея судимость») и отбывал наказание в виде лишения свободы.