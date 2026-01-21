Под Челябинском в страшной аварии погиб 17-летний подросток

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что ни водитель, ни пассажир Toyota Carinaв момент поездки не были пристегнуты ремнями безопасности. Дополнительно выяснилось, что водитель автомобиля никогда не получал водительского удостоверения. По информации правоохранительных органов, в 2020 году данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию или имея судимость») и отбывал наказание в виде лишения свободы.