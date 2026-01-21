На 88-м году жизни умер цирковой деятель Станислав Трахтенберг

Выдающийся деятель циркового искусства Станислав Трахтенберг, который внес значительный вклад в культурную жизнь Ярославля, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В мэрии подчеркнули, что жизнь Трахтенберга была неразрывно связана с городом, а его смерть стала серьезной потерей как для Ярославля, так и для всего профессионального сообщества.
Станислав Трахтенберг родился 7 декабря 1938 года. За время своей карьеры он прошел профессиональный путь от артиста цирка до режиссера и руководителя масштабных отраслевых проектов. В 1990 году он возглавил Ярославский цирк.
Трахтенберг был действительным членом Академии циркового искусства, входил в Союз журналистов России, являлся автором книги «Цирк от А до Я» и многочисленных профильных публикаций. Его заслуги были отмечены почетным знаком «За заслуги перед Ярославлем».
Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни скончался Рифат Асад, бывший вице-президент Сирии и дядя экс-президента страны Башара Асада.