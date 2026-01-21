Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 88-м году жизни умер цирковой деятель Станислав Трахтенберг

Выдающийся деятель циркового искусства Станислав Трахтенберг, который внес значительный вклад в культурную жизнь Ярославля, скончался на 88-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Выдающийся деятель циркового искусства Станислав Трахтенберг, который внес значительный вклад в культурную жизнь Ярославля, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что жизнь Трахтенберга была неразрывно связана с городом, а его смерть стала серьезной потерей как для Ярославля, так и для всего профессионального сообщества.

Станислав Трахтенберг родился 7 декабря 1938 года. За время своей карьеры он прошел профессиональный путь от артиста цирка до режиссера и руководителя масштабных отраслевых проектов. В 1990 году он возглавил Ярославский цирк.

Трахтенберг был действительным членом Академии циркового искусства, входил в Союз журналистов России, являлся автором книги «Цирк от А до Я» и многочисленных профильных публикаций. Его заслуги были отмечены почетным знаком «За заслуги перед Ярославлем».

Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни скончался Рифат Асад, бывший вице-президент Сирии и дядя экс-президента страны Башара Асада.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше