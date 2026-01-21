На Ставрополье введён режим беспилотной опасности

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил об обнаружении опасной находки, потребовавшей срочных мер для обеспечения безопасности граждан. По данным штаба, на улице Губкина была найдена воронка от боеприпаса, после чего на место прибыли взрывотехники Минобороны. Хотя пострадавших нет, для перестраховки оперативные и городские службы организовали обход и вывоз жильцов из близлежащих домов.