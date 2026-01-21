Ричмонд
На Ставрополье введён режим беспилотной опасности

В Ставропольском крае официально введён особый режим безопасности из-за угрозы с воздуха. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своём Telegram-канале. Глава региона также призвал жителей при необходимости обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.

Источник: Life.ru

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал он.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил об обнаружении опасной находки, потребовавшей срочных мер для обеспечения безопасности граждан. По данным штаба, на улице Губкина была найдена воронка от боеприпаса, после чего на место прибыли взрывотехники Минобороны. Хотя пострадавших нет, для перестраховки оперативные и городские службы организовали обход и вывоз жильцов из близлежащих домов.

