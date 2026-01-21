Родители без вести пропавшего в Турции пловца Свечникова сдали ДНК-тест

Результатов теста еще нет.
Родители пловца Николая Свечникова приехали в Стамбул (Турция) и сдали тест ДНК. Результата еще нет, сообщила мать спортсмена Галина. Россиянин пропал во время массового заплыва через Босфор, его отсутствие заметили лишь спустя несколько часов после старта.
«Мы приехали с отцом Николая, сдали тест ДНК. Сейчас нам сказали, что посмотреть тело мы не можем, пока не будет результата. А результат будет завтра утром (22 января — прим. URA.RU)», — сообщила собеседница РЕН ТВ.
Корреспонденты информационного агентства уже писали, что 20 января стамбульская морская полиция обнаружила и подняла из воды тело неустановленного мужчины в районе финишной точки межконтинентального заплыва, в котором 24 августа принимал участие 29-летний кандидат в мастера спорта. По предварительной версии, это и есть Свечников. В этом же убеждена и его мама.