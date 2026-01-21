Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители без вести пропавшего в Турции пловца Свечникова сдали ДНК-тест

Родители пловца Николая Свечникова приехали в Стамбул (Турция) и сдали тест ДНК. Результата еще нет, сообщила мать спортсмена Галина. Россиянин пропал во время массового заплыва через Босфор, его отсутствие заметили лишь спустя несколько часов после старта.

Результатов теста еще нет.

Родители пловца Николая Свечникова приехали в Стамбул (Турция) и сдали тест ДНК. Результата еще нет, сообщила мать спортсмена Галина. Россиянин пропал во время массового заплыва через Босфор, его отсутствие заметили лишь спустя несколько часов после старта.

«Мы приехали с отцом Николая, сдали тест ДНК. Сейчас нам сказали, что посмотреть тело мы не можем, пока не будет результата. А результат будет завтра утром (22 января — прим. URA.RU)», — сообщила собеседница РЕН ТВ.

Корреспонденты информационного агентства уже писали, что 20 января стамбульская морская полиция обнаружила и подняла из воды тело неустановленного мужчины в районе финишной точки межконтинентального заплыва, в котором 24 августа принимал участие 29-летний кандидат в мастера спорта. По предварительной версии, это и есть Свечников. В этом же убеждена и его мама.