Силы ПВО уничтожили 52 дрона ВСУ над регионами России за два часа

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 52 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
В период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата. Больше всего БПЛА было сбито над акваторией Азовского моря — 36. Над акваторией Черного моря перехвачено 8 дронов, по четыре беспилотника сбито над Республикой Крым и территорией Краснодарского края.
Ранее сайт KP.RU писал, что Вооруженные силы Российской Федерации отразили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны ночью 21 января. Всего было сбито 75 украинских беспилотников, а большая часть дронов противника была ликвидирована в Краснодарском крае — 45.