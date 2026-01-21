Ричмонд
В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии ввели режим беспилотной опасности

В двух республиках Северного Кавказа — Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — официально ввели режим «беспилотной опасности». Об этом сообщили главы регионов Сергей Меняйло и Казбек Коков в своих телеграм-каналах. Меняйло предупредил жителей о возможных временных сбоях в работе мобильной связи и интернета.

«Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — написал врио главы Северной Осетии.

Он также призвал граждан сохранять хладнокровие и не поддаваться на панические слухи. Аналогичное заявление о введении режима сделал и руководитель соседней Кабардино-Балкарии.

Ранее Life.ru сообщал, что массированной атаке дронов ВСУ подвергся аул Новая Адыгея. Больше всего пострадал многоквартирный дом, где упавшие обломки БПЛА спровоцировали пожар. Полностью выгорели 15 автомобилей, пострадали несколько десятков мирных жителей. Помимо этого обломки сбитых дронов рухнули на территории Афипского НПЗ — там пострадали 13 человек, включая детей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

