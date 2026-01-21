В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии ввели режим беспилотной опасности

В двух республиках Северного Кавказа — Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — официально ввели режим «беспилотной опасности». Об этом сообщили главы регионов Сергей Меняйло и Казбек Коков в своих телеграм-каналах. Меняйло предупредил жителей о возможных временных сбоях в работе мобильной связи и интернета.