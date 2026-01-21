На Урале воспитателю суворовского училища дали восемь лет за насилие над учеником

До этого учителя физкультуры задержали за совращение школьниц в Воронеже. Он якобы занимался сексом с девочками 14 и 15 лет, публично трогал их за интимные места и фотографировал. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого скандала и узнала у психолога, как защитить ребенка от таких педофилов.