На Урале воспитателю суворовского училища дали восемь лет за насилие над учеником

Бывшего педагога суворовского военного училища в Екатеринбурге приговорили к восьми годам колонии за сексуальное насилие над учеником в бане, куда он пригласил мальчика «попариться». Об этом в среду, 21 января, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
— Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему воспитателю Екатеринбургского суворовского военного училища. Суд установил, что педагог пригласил несовершеннолетнего воспитанника к себе на дачу попариться в бане, где совершил в отношении него действия сексуального характера, — говорится в материале.
Мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, экс-педагог обязан выплатить потерпевшему 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, говорится в публикации.
До этого учителя физкультуры задержали за совращение школьниц в Воронеже. Он якобы занимался сексом с девочками 14 и 15 лет, публично трогал их за интимные места и фотографировал. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого скандала и узнала у психолога, как защитить ребенка от таких педофилов.