Системы ПВО за два часа сбили 52 украинских БПЛА над регионами России

«В период с 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 36 — над акваторией Азовского моря, 8 — над акваторией Чёрного моря, 4 — над территорией Республики Крым, 4 — над территорией Краснодарского края», — говорится в публикации.
Минувшей ночью дроны ВСУ были сбиты над Краснодарским краем. Фрагменты сбитого беспилотника упали не территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, спровоцировав пожар. В краевом оперштабе уточнили, что возгорание удалось быстро потушить.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.