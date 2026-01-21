ТЦ сложился в Новосибирске: причины и жертвы трагедии

В Новосибирске произошло обрушение торгового центра. В результате происшествия под завалами остались люди. Один из пострадавших погиб. Возбуждено уголовное дело.
Что известно об обрушении ТЦ.
21 января в Новосибирске на улице Наумова в Первомайском районе обрушилось здание торгового центра. Рухнула часть кровли, а также конструкции второго этажа.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Из-под завалов сначала достали двух женщин. Одна из пострадавших была госпитализирована с ушибом и переломом, другая после осмотра врачами была отпущена домой. Позднее под завалами был обнаружен мужчина. Сообщалось, что его удалось достать с помощью ковша экскаватора и передать медикам. Тем не менее, спасти пострадавшего не удалось.
«После 30 минут реанимационных мероприятий медики констатировали смерть», — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.
Всего, по предварительным данным, пострадали четыре человека.
Здание сложилось внутрь.
В Сети появились кадры обрушения, на которых видно, что здание буквально «сложилось» внутрь.
По словам очевидцев, обрушение произошло резко, за считанные секунды. Один из них рассказал, что, услышав грохот, сначала подумал, что с крыши сошел снег, но потом увидел, как рушится фасад магазина.
Также посетители говорят, что вход в здание оказался завален обломками металла и стекла, по которым им пришлось выбираться на улицу.
Сколько будет продолжаться разбор завалов.
На месте происшествия работают более 350 специалистов и 70 единиц техники. В частности в ликвидации последствий задействованы подразделения ГИБДД, Росгвардии и МВД Новосибирска, а также психологи МЧС, специалисты беспилотных авиационных систем, спасатели, сотрудники территориального центра медицины катастроф, кинологи, сотрудники газораспределительной службы, тяжелая инженерная техника. Известно, что здание отапливается газом.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, по предварительной информации, площадь обрушения составила 600 кв. м. Глава ведомства Виктор Орлов заявил, что разбор завалов продолжится ночью.
Что говорят о причинах обрушения.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Устанавливаются владельцы объекта, следователи допрашивают свидетелей и сотрудников сетевого продуктового магазина, находившегося в обрушившемся здании. Проверку также проводит прокуратура региона.
В мэрии Новосибирска заявили, что здание является самовольной постройкой.
Специалисты отмечают, что причиной обрушения могло стать большое скопление снега на крыше. Мэр города Максим Кудрявцев поручил провести проверку по соблюдению требований к содержанию кровель и своевременной очистке крыш от снега.
Губернатор региона Андрей Травников, в свою очередь, выразил уверенность, что в ближайшее время причины обрушения ТЦ будут установлены, а виновники будут наказаны.