ТЦ сложился в Новосибирске: причины и жертвы трагедии

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Из-под завалов сначала достали двух женщин. Одна из пострадавших была госпитализирована с ушибом и переломом, другая после осмотра врачами была отпущена домой. Позднее под завалами был обнаружен мужчина. Сообщалось, что его удалось достать с помощью ковша экскаватора и передать медикам. Тем не менее, спасти пострадавшего не удалось.