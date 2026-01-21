Ричмонд
В Чечне и Дагестане объявлена опасность атаки беспилотников

В Дагестане и Чечне объявлен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Соответствующие сообщения распространили ГУ МЧС по Дагестану и единая система предупреждения ЧС в Чечне.

Источник: Life.ru

Власти регионов официально предупредили население о возможной угрозе с воздуха. Объявление режима означает необходимость соблюдения повышенных мер безопасности.

Минувшей ночью в Краснодарском крае в посёлке Афипском после падения обломков украинского беспилотника с боевой частью пришлось эвакуировать жителей 177-квартирного дома для проведения разминирования. Губернатор Вениамин Кондратьев назвал ситуацию в районе тяжёлой. Для временного размещения людей был организован пункт в местной спортивной школе, а территория у дома оцеплена силовиками.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

