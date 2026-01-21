В Чечне и Дагестане объявлена опасность атаки беспилотников

Минувшей ночью в Краснодарском крае в посёлке Афипском после падения обломков украинского беспилотника с боевой частью пришлось эвакуировать жителей 177-квартирного дома для проведения разминирования. Губернатор Вениамин Кондратьев назвал ситуацию в районе тяжёлой. Для временного размещения людей был организован пункт в местной спортивной школе, а территория у дома оцеплена силовиками.