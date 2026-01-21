Трамп озвучил крайний прогноз по миру на Украине

Дональд Трамп уверен, что процесс урегулирования кризиса находится на завершающей стадии.
Заинтересованные стороны близки к тому, чтобы завершить конфликт на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на полях экономического форума в Давосе.
«Я думаю, что мы приближаемся к этому (к урегулированию украинского кризиса — прим. URA.RU). Я думаю, что это могло перерасти в мировую войну. Но мы это урегулируем», — отметил Трамп. Глава Белого дома добавил, что его специальный представитель Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер «прекрасно выполняют свою работу» в контексте мирного урегулирования.
Ранее сроки возможного завершения конфликта на Украине неоднократно называли в США и Европе. Представитель Вашингтона при НАТО Мэттью Уитакер допускал окончание боевых действий в течение 90 дней, а обозреватель Politico прогнозировал завершение противостояния к 2026 году на условиях, невыгодных для Киева. При этом в России подчеркивают, что заморозка конфликта противоречит Конституции, а российская армия продолжает продвижение по линии фронта.