Трамп озвучил крайний прогноз по миру на Украине

«Я думаю, что мы приближаемся к этому (к урегулированию украинского кризиса — прим. URA.RU). Я думаю, что это могло перерасти в мировую войну. Но мы это урегулируем», — отметил Трамп. Глава Белого дома добавил, что его специальный представитель Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер «прекрасно выполняют свою работу» в контексте мирного урегулирования.