В Хмельницком прошла акция протеста из-за отключений электричества

Видео © Реальный Хмельницкий.
По данным украинского издания «Страна.ua», на акцию вышли десятки человек. В распространяемых в Сети роликах видно, как собравшиеся в резкой форме требуют у представителей власти ответа на вопрос о причинах перебоев.
Одного участника акции протеста задержали, у него обнаружили гранату, сообщают местные паблики. Мужчина угрожал начать стрельбу.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с энергетикой в украинской столице ещё никогда не была хуже, чем сейчас. По его словам, около 500 многоэтажек остаются вообще без отопления и даже со снабжением критической инфраструктуры у города проблемы.
