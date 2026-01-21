Ричмонд
В Хмельницком прошла акция протеста из-за отключений электричества

Жители города Хмельницкий на западе Украины провели стихийный митинг у здания местной администрации. Причиной протеста стало длительное отсутствие электроэнергии в домах горожан.

Видео © Реальный Хмельницкий.

По данным украинского издания «Страна.ua», на акцию вышли десятки человек. В распространяемых в Сети роликах видно, как собравшиеся в резкой форме требуют у представителей власти ответа на вопрос о причинах перебоев.

Одного участника акции протеста задержали, у него обнаружили гранату, сообщают местные паблики. Мужчина угрожал начать стрельбу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с энергетикой в украинской столице ещё никогда не была хуже, чем сейчас. По его словам, около 500 многоэтажек остаются вообще без отопления и даже со снабжением критической инфраструктуры у города проблемы.

