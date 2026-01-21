В Хмельницком прошла акция протеста из-за отключений электричества

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с энергетикой в украинской столице ещё никогда не была хуже, чем сейчас. По его словам, около 500 многоэтажек остаются вообще без отопления и даже со снабжением критической инфраструктуры у города проблемы.