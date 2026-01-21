В Уфе в мороз исчез 10-летний мальчик

В Уфе пропал 10-летний школьник. О его пропаже сообщили в «БашРегионСпас».
По информации волонтеров, Кирилл Ярмеев ушел из дома 21 января и не вернулся. Поиски осложняются тем, что никто не знает, в чем был ребенок.
Добавим, что сейчас в Уфе −17 градусов. Волонтеры и полиция прочесывают подъезды и улицы города.
Если вы знаете о местонахождении школьника, просьба звонить в 112 или 8−937−3−102−112.
