В Уфе в мороз исчез 10-летний мальчик

В Уфе начались поиски пропавшего 10-летнего школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал 10-летний школьник. О его пропаже сообщили в «БашРегионСпас».

По информации волонтеров, Кирилл Ярмеев ушел из дома 21 января и не вернулся. Поиски осложняются тем, что никто не знает, в чем был ребенок.

Добавим, что сейчас в Уфе −17 градусов. Волонтеры и полиция прочесывают подъезды и улицы города.

Если вы знаете о местонахождении школьника, просьба звонить в 112 или 8−937−3−102−112.

