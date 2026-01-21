Экспертиза ДНК подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову

В тот же день мать российского пловца рассказала, что ей не разрешают посмотреть найденное тело спортсмена, пока не станут известны результаты их ДНК-теста. Родители спортсмена прибыли в Стамбул, в Институте судебной медицины у них взяли образцы ДНК. Предполагалось, что результаты будут известны утром 22 января, однако, судя по информации IHA, тест удалось сделать быстрее.