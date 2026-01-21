Офицер ССО Украины измывался над российскими пленными в соцсетях

«На одном из фото головорезы Семенюка демонстрируют взятых в плен российских солдат. Примечательно, что они пририсовали пленным вместо лиц эмодзи клоунов, видимо, считая, что это очень смешно», — приводит ТАСС слова источника.
Кроме того, на странице группы Семенюка размещали видео с вторжением ВСУ в Курскую область.
Ранее российские силовики заявили, что в Сумской области ликвидировали отдельное формирование ССО. Операцию провели подразделения группировки «Север». Уничтожили подразделение, входившее в состав отдельного рейнджерского полка ССО. Командира группы 140-го центра ССО Украины, капитана Леонида Семенюка с позывным Флип ликвидировали осенью.
