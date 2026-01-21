Ричмонд
В Брянске спасатели вторые сутки ведут поиски двоих детей, провалившихся под лед

К поискам утонувших в реке Десна в Брянске детей подключили подводный дрон из Санкт-Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

В Брянске спасатели вторые сутки продолжают вести поиски детей, провалившихся под лед на реке Десна. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сейчас на месте, где двое мальчиков провалились под лед, работают спасатели управления по делам гражданской обороны и защите населений и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Представители городской администрации отметили, что к поискам также подключили подводный дрон из Санкт-Петербурга. Под водой работают водолазы, которые осматривают дно реки с помощью специальной камеры.

Ранее KP.RU сообщал, что двое детей утонули в Бежицком районе Брянска, трагедия произошла 20 января. Согласно рассказам очевидцев, дети катались на ватрушках с крутого берега реки, выскочив на полынью.