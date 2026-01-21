Ричмонд
В Краснодарском крае два человека погибли при атаке ВСУ

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: © РИА Новости

«Погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям. Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь», — написал он в Telegram-канале.

На территории терминалов вспыхнул пожар: загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Для устранения последствий задействовали 29 единиц техники и 97 человек, в том числе сотрудники МЧС.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

