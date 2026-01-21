Машинист крана перестал подавать признаки жизни на стройке в Очаково-Матвеевском

Машинист крана в Очаково-Матвеевском перестал подавать признаки жизни на строительной площадке. Об этом в среду, 21 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Его коллеги заметили это, когда он прекратил выходить с ними на связь. На место происшествия прибыли спасатели, которые готовятся спустить мужчину на землю, говорится в публикации.
В январе прошлого года оператор башенного крана скончался, находясь на высоте свыше 30 метров. Это случилось на улице Большой Черемушкинской в районе Котловка. Позже сотрудники спасательных служб спустили из кабины тело крановщика.