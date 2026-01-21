Ричмонд
ДНК-тест поставил точку в истории с пропажей российского пловца в Турции

Результаты тестов ДНК подтвердили, что найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщили турецкие журналисты.

Результат оказался положительным.

«Есть результаты экспертизы ДНК. Найденное в Босфоре тело принадлежит россиянину Свечникову», — указано в публикации агентства IHA.

«Есть результаты экспертизы ДНК. Найденное в Босфоре тело принадлежит россиянину Свечникову», — указано в публикации агентства IHA.

Ранее для взятия проб в Стамбул прилетели мама и папа российского спортсмена. Гражданин РФ пропал во время массового заплыва. Это обнаружили лишь через несколько часов после начала соревнований.