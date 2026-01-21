ДНК-тест поставил точку в истории с пропажей российского пловца в Турции

Результат оказался положительным.
Результаты тестов ДНК подтвердили, что найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщили турецкие журналисты.
«Есть результаты экспертизы ДНК. Найденное в Босфоре тело принадлежит россиянину Свечникову», — указано в публикации агентства IHA.
Ранее для взятия проб в Стамбул прилетели мама и папа российского спортсмена. Гражданин РФ пропал во время массового заплыва. Это обнаружили лишь через несколько часов после начала соревнований.