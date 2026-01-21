Два человека погибли в результате атаки ВСУ на Краснодарский край

— Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые. По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько — пострадали, — говорится в Telegram-канале главы региона.