Два человека погибли в результате атаки ВСУ на Краснодарский край

Под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. По предварительным данным, два человека погибли. Об этом в среду, 21 января, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

— Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые. По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько — пострадали, — говорится в Telegram-канале главы региона.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что раненым окажут всю необходимую помощь.

На территории терминалов разгорелся пожар на четырех резервуарах с нефтепродуктами. В тушении участвуют 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.

Днем ранее двое человек погибли из-за атаки Вооруженных сил Украины на Брянскую область. 6 января обломок вражеского дрона попал в одну из квартир жилого дома в Твери, в результате погиб человек. Ранения получили двое людей, их оперативно госпитализировали врачи.

