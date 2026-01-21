Ричмонд
Ростовская область оказалась на втором месте по числу пострадавших на СКЖД

В 2025 году в Ростовской области травмы на железной дороге получили 39 человек.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область заняла второе место среди регионов юга России по количеству травмированных на железной дороге людей за прошлый год. Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Кавказских железных дорог.

По данным компании, в 2025 году на объектах инфраструктуры СКЖД пострадал 121 человек. Из этого числа 97 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Наибольшее количество происшествий зафиксировано на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, где суммарно пострадали 58 человек. Ростовская область, занявшая второе место, отчиталась о 39 пострадавших.

Основной причиной трагедий, как и в предыдущие годы, остается переход путей в неположенных местах перед движущимся составом. На эту категорию пришлось 79% всех несчастных случаев.

В Северо-Кавказской магистрали призывают граждан быть предельно внимательными вблизи железнодорожных путей и напоминают, что это зона повышенной опасности.

