Ростовская область оказалась на втором месте по числу пострадавших на СКЖД

Ростовская область заняла второе место среди регионов юга России по количеству травмированных на железной дороге людей за прошлый год. Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Кавказских железных дорог.
По данным компании, в 2025 году на объектах инфраструктуры СКЖД пострадал 121 человек. Из этого числа 97 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.
Наибольшее количество происшествий зафиксировано на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, где суммарно пострадали 58 человек. Ростовская область, занявшая второе место, отчиталась о 39 пострадавших.
Основной причиной трагедий, как и в предыдущие годы, остается переход путей в неположенных местах перед движущимся составом. На эту категорию пришлось 79% всех несчастных случаев.
В Северо-Кавказской магистрали призывают граждан быть предельно внимательными вблизи железнодорожных путей и напоминают, что это зона повышенной опасности.
