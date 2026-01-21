Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в Краснодарском крае

Портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края попали под массированную атаку ВСУ, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«Вторые сутки Краснодарский край подвергается массированной атаке со стороны вражеского режима по гражданским объектам и инфраструктуре. Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые», — говорится в сообщении Кондратьева.
По его словам, предварительно погибли два сотрудника предприятия, еще несколько человек пострадали.
Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.Читать дальше