Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в Краснодарском крае

При атаке ВСУ портовых терминалов в поселке Волна Темрюкского района погибли люди.

Источник: Комсомольская правда

Портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края попали под массированную атаку ВСУ, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Вторые сутки Краснодарский край подвергается массированной атаке со стороны вражеского режима по гражданским объектам и инфраструктуре. Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые», — говорится в сообщении Кондратьева.

По его словам, предварительно погибли два сотрудника предприятия, еще несколько человек пострадали.

