Живодеры обстреляли собаку и выбросили ее на трассе в Краснодаре

24 декабря 2025 года иркутский суд признал 48-летнего Виктора Федотова виновным в жестоком обращении с животными и оштрафовал его на 55 тысяч рублей. По данным следствия, весной 2024 года на участок мужчины забежала соседская собака по кличке Йоко-Йося, и Федотов выстрелил в нее из охотничьего карабина «Соболь», убив животное. Мужчину обязали выплатить хозяйке питомца 25 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб, а также изъяли у него ружье.