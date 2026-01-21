Живодеры обстреляли собаку и выбросили ее на трассе в Краснодаре

На остановке в поселке Новознаменском в Краснодаре местные жители обнаружили собаку с ранениями. Предположительно, в нее выстрелили из пневматического оружия. Об этом в среду, 21 января, сообщили в региональном управлении МВД России.
— На основании выявленных в средствах массовой информации сведений об обнаружении местными жителями в поселке Новознаменском пса с ранениями, возможно, полученными в результате применения пневматического оружия, инициировано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении.
Правоохранители выясняются все обстоятельства случившегося, а также устанавливают личности причастных к этому лиц. После завершения разбирательства будет принято процессуальное решение, передает Telegram-канал ведомства.
24 декабря 2025 года иркутский суд признал 48-летнего Виктора Федотова виновным в жестоком обращении с животными и оштрафовал его на 55 тысяч рублей. По данным следствия, весной 2024 года на участок мужчины забежала соседская собака по кличке Йоко-Йося, и Федотов выстрелил в нее из охотничьего карабина «Соболь», убив животное. Мужчину обязали выплатить хозяйке питомца 25 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб, а также изъяли у него ружье.