Выяснилось, что станет с телом российского пловца, пропавшего в Турции

Турецкая сторона завершает все необходимые процедуры с трупом.
Тело российского пловца Николая Свечникова будет передано его родственникам после завершения всех необходимых процедур судебно-медицинской экспертизы в Турции. Об этом рассказали местные журналисты.
«Тело россиянина Свечникова передадут семье. После завершения необходимых процедур в управлении судмедэкспертизы», — передает телеканал CNN Turk.
URA.RU уже писало, что проведенный ДНК-анализ подтвердил, что тело, найденное в акватории Босфора, принадлежит российскому спортсмену. Он считался пропавшим без вести с августа прошлого года. Свечников принимал участие в массовом заплыве.