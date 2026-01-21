Ричмонд
Выяснилось, что станет с телом российского пловца, пропавшего в Турции

Тело российского пловца Николая Свечникова будет передано его родственникам после завершения всех необходимых процедур судебно-медицинской экспертизы в Турции. Об этом рассказали местные журналисты.

Турецкая сторона завершает все необходимые процедуры с трупом.

«Тело россиянина Свечникова передадут семье. После завершения необходимых процедур в управлении судмедэкспертизы», — передает телеканал CNN Turk.

URA.RU уже писало, что проведенный ДНК-анализ подтвердил, что тело, найденное в акватории Босфора, принадлежит российскому спортсмену. Он считался пропавшим без вести с августа прошлого года. Свечников принимал участие в массовом заплыве.