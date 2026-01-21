Ребенку, на которого напали собаки в Раменском, наложили 25 швов

Ребенку, на которого напали собаки в Раменском, пришлось наложить 25 швов. Об этом в среду, 21 января, сообщает портал Regions.ru.
— Со слов младшего сына… одна собака начала его рвать и кусать. Единственное, что он сделал, — сложил ручки, отвернул голову, чтобы она ему лицо не прокусила и руки не откусила, — приводят слова отца пострадавшего мальчика в материале.
По его словам, другие ротвейлеры пришли на помощь ребенку: они вцепились в первую собаку, что дало мальчику возможность медленно подняться и отойти в сторону.
Инцидент произошел 16 января в коттеджном поселке. Трое детей гуляли на площадке, когда к ним подбежала собака без намордника. Она покусала одного ребенка. Его доставили в больницу. У мальчика диагностировали укушенную рану левой голени и части лица. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Позднее полицейские нашли хозяина ротвейлера.
Прокуратура Московской области поставила на контроль ход проверки, которую организовали после нападения. С хозяев ротвейлера могут взыскать компенсацию морального вреда и заставить возместить затраты на лечение мальчика.