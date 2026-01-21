Двое погибли при ударе БПЛА по порту Кубани, горят резервуары с топливом

«По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, ещё несколько — пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям», — указал Кондратьев.
Всем раненным сейчас помогают врачи. Администрация обещала оказать всю необходимую помощь.
Сейчас на территории терминалов бушует пожар. Там загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. С огнём борются 97 человек пожарных и спасателей, которые используют 29 единиц техники.
Напомним, Краснодарский край уже вторые сутки находится под массированной атакой со стороны ВСУ. Накануне ночью в посёлке Афипском обломки БПЛА, включая боевую часть, упали рядом с многоквартирным домом на 177 квартир. Жильцов эвакуировали, для них организован временный пункт размещения в спортшколе. Также обломки беспилотников упали на территорию Афипского НПЗ — возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.
