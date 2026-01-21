Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое погибли при ударе БПЛА по порту Кубани, горят резервуары с топливом

В Краснодарском крае при ударе украинских беспилотников по портовым терминалам в посёлке Волна Темрюкского района погибли двое рабочих, ещё несколько человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, ещё несколько — пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям», — указал Кондратьев.

Всем раненным сейчас помогают врачи. Администрация обещала оказать всю необходимую помощь.

Сейчас на территории терминалов бушует пожар. Там загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. С огнём борются 97 человек пожарных и спасателей, которые используют 29 единиц техники.

Напомним, Краснодарский край уже вторые сутки находится под массированной атакой со стороны ВСУ. Накануне ночью в посёлке Афипском обломки БПЛА, включая боевую часть, упали рядом с многоквартирным домом на 177 квартир. Жильцов эвакуировали, для них организован временный пункт размещения в спортшколе. Также обломки беспилотников упали на территорию Афипского НПЗ — возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше