Ушедший из дома в мороз школьник из Уфы найден живым

Десятилетний школьник из Уфы, которого все искали с 21 января, нашелся живым и здоровым. О его исчезновении ранее сообщал поисковый отряд «БашРегионСпас».
Как рассказали волонтеры, мальчик, который ушел из дома и не вернулся, был обнаружен. По предварительным данным, с ним все в порядке.
Поиски, в которых участвовали добровольцы и полиция, осложнялись тем, что никто не знал, во что был одет ребенок. К тому же, температура в городе в тот вечер опускалась до −17 градусов, что вызывало серьезные опасения за его жизнь и здоровье.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.