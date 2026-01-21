В Офисе Зеленского взвыли из-за вырубленного отопления

На Украине повсеместно наблюдаются проблемы с отоплением и электроснабжением.
Офис президента Украины Владимира Зеленского в центре Киева остался без отопления на фоне массовых проблем с энергоснабжением в стране. Об этом сообщила советница украинского лидера Виктория Страхова. По ее словам, температура в рабочих помещениях заметно ниже нормы, а использование дополнительных обогревателей сотрудникам запретили.
«У нас холодно, хотя значительно теплее, чем у некоторых моих знакомых, у кого сейчас ни отопления, ни электроснабжения и почти 0 (градусов — прим. URA.RU) в квартире. Сейчас у меня в кабинете где-то 13», — пожаловалась Страхова на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в России).
Советница уточнила, что в коридорах здания администрации президента температура еще ниже, чем в кабинетах. По ее оценке, разница составляет «пару градусов», что делает пребывание в общих зонах особенно некомфортным. При этом, отметила она, сотрудников отдельно попросили отказаться от использования электрообогревателей, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть и не провоцировать новые отключения.
Ранее о коммунальном коллапсе в Киеве докладывал Зеленский. По его оценке, порядка 60% жилых районов города по-прежнему остаются без электричества, в тысячах жилых домов нет отопления. На этом фоне жена экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы — Светлана Павлецкая предложила населению согреваться с помощью вибраторов.