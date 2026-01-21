Ричмонд
Press TV: во время протестов в Иране погибли 3117 человек

В результате протестов в Иране погибли 3117 жителей республики.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации, предоставленной иранской организацией судебной медицины и озвученной телеканалом Press TV, жертвами протестных акций в Иране стали 3117 человек.

Утверждается, что среди погибших есть как мирные жители, так и сотрудники иранских силовых структур.

Волнения в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за падения курса национальной валюты, риала. Власти отреагировали ужесточением мер безопасности, применяя против протестующих слезоточивый газ и травматическое оружие. Тегеран возлагает ответственность за произошедшее на внешние силы, в частности, МИД Ирана заявляет о причастности США и Израиля к организации протестов.

Ранее эксперт Алексей Мухин заявил, что протесты в Иране могли быть созданы искусственно.