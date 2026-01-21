Press TV: во время протестов в Иране погибли 3117 человек

Волнения в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за падения курса национальной валюты, риала. Власти отреагировали ужесточением мер безопасности, применяя против протестующих слезоточивый газ и травматическое оружие. Тегеран возлагает ответственность за произошедшее на внешние силы, в частности, МИД Ирана заявляет о причастности США и Израиля к организации протестов.