Умерла сестра короля Швеции принцесса Дезире

Королевский двор Швеции объявил о кончине принцессы Дезире в возрасте 87 лет.

Источник: Аргументы и факты

Королевский двор Швеции объявил о кончине принцессы Дезире, сестры короля Карла XVI Густава.

Согласно пресс-релизу, принцесса Дезире умерла в возрасте 87 лет в среду, 21 января, в своем доме, расположенном в замке Коберг, в окружении семьи.

Король выразил глубокие соболезнования детям принцессы и ее близким, а также распорядился приспустить государственные флаги в своей официальной резиденции, дворце Дроттнингхольм, а также во дворце Хага, где проживает наследная принцесса Виктория.

Принцесса Дезире носила титул баронессы Сильфвершильд и была вдовой барона Никласа Сильфвершильда.

Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет также ушла из жизни принцесса Греческая и Датская Ирина, младшая сестра испанской королевы Софии.