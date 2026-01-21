Ричмонд
Число жертв атаки ВСУ на портовые терминалы на Кубани выросло до трех

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Количество погибших в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края увеличилось до трех, пострадавших — до восьми, сообщил оперштаб региона.

Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели двух человек в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна. Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов.

«Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселок Волна увеличилось до трех человек, пострадавших — до восьми», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.

В оперштабе добавили, что все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. По поручению губернатора, если будет нужно, пострадавших доставят в лечебные учреждения краевого центра.

