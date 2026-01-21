Пожар произошел в одном из отелей в Давосе, где проводится сессия ВЭФ

В Давосе, где в настоящее время проходит сессия Всемирного экономического форума, в отеле Turmhotel Viktoria произошел пожар, сообщает Blick.
На место происшествия оперативно прибыли шесть пожарных машин и сотрудники полиции. Согласно заявлению администрации отеля, очаг возгорания находился в отдельно стоящем шале, прилегающем к основной территории гостиницы.
По информации издания, сведений о пострадавших не поступало. Эвакуация людей была проведена своевременно, а доступ на территорию происшествия был ограничен правоохранительными органами.
Известно, что отель Turmhotel Viktoria расположен всего в пяти минутах езды от отеля Alpen Gold, в котором, по данным СМИ, остановился президент США Дональд Трамп.
Ранее также сообщалось, что крупный пожар произошел на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области.