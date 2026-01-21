Путин отреагировал на приглашение Трампа войти в «Совет мира»

Более того, Путин заявил, что еще до принятия окончательного решения Россия готова направить в «Совет мира» свой вклад — 1 млрд долларов «из замороженных еще при прежней администрации США российских активов». «Оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями Администрации США», — заявил Путин и добавил, что уже в четверг планирует обсудить эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом и представителями США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.