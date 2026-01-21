Путин отреагировал на приглашение Трампа войти в «Совет мира»

Президент Владимир Путин отреагировал на предложение Дональда Трампа войти в «Совет мира» по Газе.
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на приглашение американского лидера Дональда Трампа войти в «Совет мира» по Газе. На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза он раскрыл свое отношение к инициативе коллеги и, более того, заявил, что Россия готова внести 1 млрд долларов в общий фонд организации, но — из замороженных российских активов. Как объяснила URA.RU директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина, логично, что у РФ могут быть свои условия.
Заседание Совбеза в формате видеоконференции Путин начал, как обычно — с объявления темы, которая вынесена на обсуждение, — развитие транспортного коридора «Север — Юг». Но как только он передал слово вице-премьеру Виталию Савельеву, за кадром раздался голос спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Она попросила президента рассказать об отношении к инициативе создания «Совета мира» по Газе. Путин согласился поделиться.
Глядя в камеру, он для начала поблагодарил Трампа за приглашение. «Мы всегда поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности. МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», — заявил Путин.
По словам президента, в переданных американцами документах речь идет о восстановлении Газы. И для России важно, чтобы весь мирный процесс «благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта, основанного на соответствующих решениях ООН».
«Необходимо, чтобы были учтены неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев. Это касается реконструкции Сектора Газа и его базовой социальной инфраструктуры, систем здравоохранения, водоснабжения, налаживание бесперебойного обеспечения продовольствием», — отметил российский лидер.
Более того, Путин заявил, что еще до принятия окончательного решения Россия готова направить в «Совет мира» свой вклад — 1 млрд долларов «из замороженных еще при прежней администрации США российских активов». «Оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями Администрации США», — заявил Путин и добавил, что уже в четверг планирует обсудить эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом и представителями США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Как объяснила URA.RU директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина, участие России в «Совете мира» по Газе зависит от ряда условий. Прежде всего, важно понимать, что деятельность этой структуры будет направлена на восстановление нормальной жизни людей, если будет достигнуто полноценное мирное урегулирование, а «не на какой-то короткий промежуток времени». "Россия говорит о таком урегулировании, которое повлечет за собой стабильную политическую и экономическую систему. Важно, конечно, понимать, в каком качестве будет участвовать в работе этого органа Россия: все-таки мы должны иметь не просто право голоса, но и право вето.
Не может быть так, что все участники проголосовали, а президент США своим единоличным решением отменил решение большинства. В такое положение Россия себя поставить не может. Наконец, если мы партнеры — с России должны быть сняты санкции", — отметила Панина.
Кроме того, по мнению эксперта, России важно понять, будет ли работа «Совета мира» направлена на выполнение резолюции Совбеза ООН о создании двух государств — Израиля и Палестины, появится ли Палестинское государство. Этот вопрос ООН не может решить с 1948 года.