Силы ПВО за три часа сбили 17 БПЛА над территорией РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, восемь дронов ликвидировали над территорией Краснодарского края, шесть сбили над акваторией Азовского моря, еще два — над акваторией Черного моря, один дрон уничтожили над территорией Республики Крым.

Утром 21 января в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над территорией РФ было ликвидировано 75 БПЛА ВСУ.

