Силы ПВО РФ уничтожили 17 украинских дронов за три часа

По данным ведомства, восемь дронов были сбиты над Краснодарским краем, шесть — над акваторией Азовского моря, два — над Чёрным морем и один — над территорией Крыма.
Ранее Life.ru писал, что массированная атака беспилотников в ночь на 21 января повредила 12 многоквартирных домов в Адыгее. Некоторые квартиры получили значительные повреждения, разрушены фасады и остекление. Глава республики Мурат Кумпилов поручил комиссии оценить ущерб и оперативно восстановить пострадавшее жильё.
