Поезд сошел с рельсов в Тульской области

На железнодорожном перегоне в Тульской области сошли с рельсов четыре грузовые цистерны. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В Тульской области произошел сход частей поезда.

«На перегоне Жданка — Товарково произошел сход четырех порожних грузовых цистерн в составе поезда из 71 вагона, следовавшего в направлении Ельца. Пострадавших нет, восстановительный поезд уже работает на месте, причины инцидента выясняются», — говорится в сообщении главы региона Миляева. Отмечается, что возможны задержки в движении поездов.