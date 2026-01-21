Поезд сошел с рельсов в Тульской области

«На перегоне Жданка — Товарково произошел сход четырех порожних грузовых цистерн в составе поезда из 71 вагона, следовавшего в направлении Ельца. Пострадавших нет, восстановительный поезд уже работает на месте, причины инцидента выясняются», — говорится в сообщении главы региона Миляева. Отмечается, что возможны задержки в движении поездов.