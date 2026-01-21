Число погибших из-за атаки ВСУ на портовые терминалы увеличилось до трех человек

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на портовые терминалы пострадали два человека. Кроме того, на территории терминалов разгорелся пожар на четырех резервуарах с нефтепродуктами. В тушении участвуют 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.