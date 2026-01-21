Число погибших из-за атаки ВСУ на портовые терминалы увеличилось до трех человек

Число погибших в результате атаки Вооруженных силы Украины (ВСУ) на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края увеличилось до трех человек. Об этом сообщили в среду, 21 января, в оперативном штабе региона.
— Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселке Волна увеличилось до трех человек, пострадавших — до восьми. Это уточненные данные последствий удара киевского режима по Темрюкскому району, — говорится в сообщении.
По данным штаба, все пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести и получают необходимую медицинскую помощь. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева, при необходимости пострадавших будут доставлять в медицинские учреждения Краснодара.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на портовые терминалы пострадали два человека. Кроме того, на территории терминалов разгорелся пожар на четырех резервуарах с нефтепродуктами. В тушении участвуют 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.