Водителя ранило при ударе БПЛА по грузовику в Белгородской области

«Мужчина получил осколочные ранения предплечья и ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал губернатор.
Власти уточнили, что медики оказывают водителю всю необходимую помощь. Также при ударе пострадал сам грузовик и посекло осколками стоявший рядом легковой автомобиль.
Как сообщал Life.ru, за три часа над регионами России силы противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников. Из них восемь дронов сбили над Краснодарским краем, еще шесть уничтожили над акваторией Азовского моря.
