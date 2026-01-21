Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителя ранило при ударе БПЛА по грузовику в Белгородской области

В Шебекинском округе в селе Червона Дибровка украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. В результате атаки БПЛА ранения получил водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Мужчина получил осколочные ранения предплечья и ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал губернатор.

Власти уточнили, что медики оказывают водителю всю необходимую помощь. Также при ударе пострадал сам грузовик и посекло осколками стоявший рядом легковой автомобиль.

Как сообщал Life.ru, за три часа над регионами России силы противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников. Из них восемь дронов сбили над Краснодарским краем, еще шесть уничтожили над акваторией Азовского моря.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше